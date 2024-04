Festival Mai que Mai Chemin des Gorges – Mairie, Colombières-sur-Orb (34), samedi 11 mai 2024.

Festival Mai que Mai avec Balance ta chouette, Carabena, La Rôdeuse, La fabrique Sauvage, PRADEL, Trio Gallica et Triplette Samedi 11 mai, 20h30 Chemin des Gorges – Mairie, Colombières-sur-Orb (34) 22

10H00 Balade «Colombiera a l’Edat Mejana» avec la Maisondu Caroux et Colombières d’hier et d’aujourd’hui11H30 – 12H30 Animation musicale du marché de SaintVincent d’Olargues avec Carabena14H30 – 16H30 Atelier initiation aux danses de balèti avecZoé Durand16H00 Théâtre tout public «A l’ours» Cie La FabriqueSauvage17H00 « Et rond et rond le p’tit bal en rond», balèti desfamilles18H00 «Los cent tresaurs de ParcoMolo». Vente auxenchères théâtralisée avec Gérard Bastide21H00 DANSAR LA NUÈIT : nuit de la danse sur le parquetMiel avec Triplette, Gallica Trio, La Rôdeuse, Pradel,Balance ta chouette, CarabenaScène ouverte pour accueillir le petit jour

https://pascaletheron.wixsite.com/maiquemai

Chemin des Gorges – Mairie, Colombières-sur-Orb (34) Mairie – Chemin des Gorges

Chemin des Gorges – Mairie, 34390 Colombières-sur-Orb, France [{« link »: « https://pascaletheron.wixsite.com/maiquemai »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/49465 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

baltrad balfolk