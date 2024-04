Festival Mai que Mai Chemin des Gorges – Mairie, Colombières-sur-Orb (34), vendredi 10 mai 2024.

Festival Mai que Mai avec Duobois Vendredi 10 mai, 10h30 Chemin des Gorges – Mairie, Colombières-sur-Orb (34) 10

Début : 2024-05-10T10:30:00+02:00 – 2024-05-10T14:30:00+02:00

Fin : 2024-05-10T10:30:00+02:00 – 2024-05-10T14:30:00+02:00

14H00 Balade : «Los babaus» «les petites bêtes» avec VictorDupuy, Perrine Dulac et Muriel Aleu naturalistesRencontres conviviales autour des hautboisAteliers sur inscription10H30 – 12H30 et 14H – 16H30Anches : Laurent Audemard, Maxence CamelinSouffler c’est jouer : Philippe Carcassès17H00 – 18H00 : «L’autbòi de nèu» lecture musicale oc-françaisavec Aimat Brees18H30 : Rencontre, entrevista par Bruno Cecillon RadioLengadoc avec Laurent Audemard, Maxence Camelin,Adrien Villeneuve, Philippe Carcassès et Alain Charrié21H00 : Balèti avec Duobois et les musiciens de la Fédération Hautbois&Cie

https://pascaletheron.wixsite.com/maiquemai

Chemin des Gorges – Mairie, Colombières-sur-Orb (34) Mairie – Chemin des Gorges

