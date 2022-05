Festival Mai que Mai – Baleti avec Bodegam bal Chemin des Gorges – Mairie,Colombières-sur-Orb (34)

Chemin des Gorges – Mairie, Colombières-sur-Orb (34), le mercredi 25 mai à 21:00

Ce bal cloturera la journée du Dimècres lo 25 de Mai (Mercredi) du festival Mai que Mai : 10H30 Stage de contes avec Gérard Bastide. (sur inscription). 17H00 Rencontre Femnas d’aicì : dessiner, écrire, conter entre Occitanie et Catalogne. Avec Sòfia Jacques, Isabelle François, Anna Ishtar, Pascale Soulas, animée par Mélania Laupies. 18H30 Restitution du stage de contes. 2 21H00 Balèti : Bodegam’Bal. [programme complet du festival](https://pascaletheron.wixsite.com/maiquemai/copie-de-accueil) *source : événement [Festival Mai que Mai – Baleti avec Bodegam bal ](https://agendatrad.org/e/36304) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 € tarif plein, 6 € adhérents

avec bodegam’Bal Chemin des Gorges – Mairie,Colombières-sur-Orb (34) Mairie – Chemin des Gorges Chemin des Gorges – Mairie, 34390 Colombières-sur-Orb, France

