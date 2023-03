FESTIVAL MAI DU SON Salle des fêtes Tréveray Tréveray Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse Tréveray SAMEDI 20 MAI :

Groupes de musiques actuelles de l’EIM des Portes de Meuse au nombre de 3.

1 groupe de l’EIM de Revigny sur Ornain et 1 groupe de l’EMA de Void-Vacon.

1 ensemble de Violoncelle « Tutti Cello » (Eim des Portes de Meuse/EMA de Void-Vacon/Ecole de musique de Neufchâteau).

Suivi de 2 groupes professionnels :

– Pierre-Emmanuel GILLET (Blues),

– Anni Lalalove (Chanson française). DIMANCHE 21 MAI :

Elèves de l’EIM des Portes de Meuse.

Concert des profs de l’EIM des Portes de Meuse.

Big Band du conservatoire de Commercy « Ray Charles ». En extérieur, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Buvette, petite restauration sur place par le comité des fêtes de Treveray, et animations (Micro Folie + stands de producteurs locaux).

