Festival Mai au Parc, soirées festives Parc Bernasconi, 27 mai 2022, Lancy.

Festival Mai au Parc, soirées festives

du vendredi 27 mai au dimanche 29 mai à Parc Bernasconi

Le premier festival Open Air de la région est impatient de vous accueillir à portes et bras ouverts pour profiter entre amis des belles nuits qui s’étirent. Au menu : Un vendredi à connotation africaine et créole bluesy, avec un retour aux origines qui passe par la banjo music du Malawi, de l’afrobeat qui décolle les semelles, du blues suisso-malgache, et du blues guadeloupéen avec l’incroyable projet Delgès, récompensé par une Victoire de la Musique. Le samedi, deux groupes de l’ETM lanceront la machine. Au programme que des groupes suisses à tendance électro, soul/jazz façon Motown, et la très talentueuse Flèche Love. Les soirées se termineront à 1h, le vendredi avec le DJ’ing de Bassment ! et le samedi avec le nu/jazz/électro et les videos de Twoflow. Le dimanche offrira des spectacles pour enfants, et le groupe Lümé, à l’esprit manouche, clôturera le festival. Et bien sûr il y aura des stands variés, deux bars pour la soif et un bar à vin pour la dégustation.

C’est GRATUIT

Le premier festival open air de l’année à Genève vous attend pour faire la fête sous les étoiles, jusqu’à 1h du matin, du 27 au 29 mai 2022.

Parc Bernasconi route du Grand-Lancy 8, Grand-Lancy Lancy Petit-Lancy



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T16:00:00 2022-05-27T23:59:00;2022-05-28T17:00:00 2022-05-28T23:59:00;2022-05-29T13:00:00 2022-05-29T19:00:00