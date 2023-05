Festival Mahalia Zone Libre #6 La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 27 mai 2023

de 19h30 à 23h00

Tout public. payant

Le 27 mai l’EPJ Mahalia Jackson et Beatume présentent un open mic et un concert dans le cadre du festival Mahalia Zone Libre #6. En ouverture de soirée, sur une ambiance de G High DJo, on veut découvrir vos talents d’artistes. Les prods ont été composées en exclu pour l’event par une équipe de beatmakers de talent. Lopen mic sera suivi par des concerts de qualité ! Tarif : prix libre à partir de 5€ (les fonds seront reversés à 2 asso sociales). La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://my.weezevent.com/mahalia-zone-libre-6

