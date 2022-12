Festival Magique du Goëlo Plouha Plouha Office de tourisme Falaises d'Armor Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2023-02-13 – 2023-02-19

Côtes-d’Armor Plouha Pour la 3e édition du Festival Magique du Goëlo, les magiciens de l’Impossible équipe de France de Magie vous présenteront 3 spectacles différents les vendredi 17 février (spectacle familial à 20h30), samedi 18 (« gala A » à 20h30) et dimanche 19 (« gala B » à 14h30). 3 conférences : « Le spiritisme et les illusionnistes » par Pascal Friaut le samedi 18 février à 17h, « Des nécrophages à l’Ange bleu, une vie d’artiste » par Pathy Bad le dimanche 19 février à 10h30 et « Un tour est plus qu’un tour » sur la cartomagie par Bébel, samedi 18 février à 14h30. Bébel animera également un atelier « construction interne d’un tour de cartes » (limité à 10 personnes) le dimanche 19 février 2023 à 16h30. Exposition gratuite « Visions insolites » du 13 au 18 février de 10h à 12h et de 14h à 17h. morax.akyna@wanadoo.fr Salle L’Hermine 9 avenue Laënnec Plouha

