Festival Made in Asia Rieupeyroux, vendredi 22 mars 2024.

**** 2 soirées en partenariat avec CINEPHILAE****

BLUE GIANT

Vendredi 22 mars à 21h VOSTF

Un film de Yuzuru Tachikawa

Japon. Animation/Drame/Musical 2h00

La vie de Dai Miyamoto change lorsqu’il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et quitte Sendai pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l’aide de son ami Shunji. Jouant avec passion, Dai arrive un jour à convaincre le talentueux pianiste Yukinori de monter un groupe avec lui. Accompagné de Shunji qui débute à la batterie, ils forment le trio JASS. Au fil des concerts, ils se rapprochent de leur but se produire au So Blue, le club de jazz le plus célèbre du Japon…

************************************************************

COMME UN LUNDI

Samedi 23 mars à 21h VOSTF AVANT PREMIERE

Un film de Ryo Takebayashi

Avec Wan Mauri…

Japon. Comédie 1h23

Votre boss vous harcèle ? Vos collègues vous épuisent ? Vous ne voulez plus retourner au bureau ? Vous n’imaginez pas ce que traversent Yoshikawa et ses collègues ! Car, en plus des galères, ils sont piégés dans une boucle temporelle… qui recommence chaque lundi ! Entre deux rendez-vous client, réussiront-ils à trouver la sortie ?

Pour aller plus loin mini Japon Festival à La Salvetat-Peyralès le dimanche 24 mars de 11h à 17h organisé par l’Amassa… 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-23

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie cinema@ccabsv.fr

