FESTIVAL MÀD Théâtre des Quatre Saisons, 17 octobre 2021, Gradignan.

Théâtre des Quatre Saisons, le dimanche 17 octobre à 14:00

14h30 Tremplin Jeune génération (30’) Concert partagé des ensembles du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud et du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Au programme, des œuvres pour percussions seules, pour percussions et piano, et pour saxophones et musique électronique. 15h15 Duo REGARDS (25’) Pauline Klaus, violon et Marie Ythier, violoncelle Le jeune ensemble palois présentera deux duos pour violon et violoncelle des compositeurs Juan Arroyo et Iannis Xenakis. 16h15 Brahmâ (30’) Jacques Di Donato et Florent Pujuila, clarinettes Après avoir partagé la scène au sein du « Brahmâ trio », où l’énergie du rock et du free jazz servait une poésie des sons, on retrouve Jacques Di Donato et Florent Pujuila dans un duo de clarinettes explosives. Les deux musiciens s’emparent du répertoire contemporain et improvisent dans un langage libre et sans frontières. faire un encadré autour de ce spectacle 17h Sonore Boréale – Spectacle jeune public – dés 8 ans (45’) Sylvain Lemêtre, percussions et voix Sylvain Lemêtre a devant lui une table remplie d’instruments de percussions fascinants qu’il a réunis au fil du temps. Dans un spectacle à la frontière entre concert, théâtre musical et poésie sonore, il nous raconte des histoires farfelues issues du livre d’Olivier Mellano, La Funghimiracolette. Il y est question des tortures sonores du Roi Kouloud, d’intestin flûte, des cheveux archets ou encore de claquettes électriques… Un récit drôle et inventif qui agit comme un remède contre toute forme de morosité ! Possibilité de prendre un billet uniquement pour ce concert, à découvrir en famille. 18h15 Grand Ensemble MÀD (45’) Réunis sous la baguette de Guillaume Bourgogne, les 15 musiciens de l’Ensemble MÀD interpréteront des œuvres de Iannis Xenakis et de la compositrice Agata Zubel.

Tarifs : de 5 à 20€

Proxima Centauri organise la deuxième édition du MÀD. Muni d’un billet unique, vous pourrez naviguer tout l’après-midi dans les murs du T4S, au gré des différents concerts..

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde



2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00