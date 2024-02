FESTIVAL MAD JACQUES FROMAGE 2024 LE KILOWATT Vitry-sur-Seine, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 13h00 à 01h00

.Tout public. payant

Le festival électro-fromage 100% matière grasse, par JACQUES FROMAGE et MAD JACQUES. 12h de concerts électro à 2 pas de Paris avec 3 scènes. Le samedi 6 avril, la plus grosse teuf électro-fromage de France débarque à Panam et tu n’es pas prêt(e).

EN BREF

12h d’électro la plus fondante de la capitale, 13h-1h du mat’

3 scènes (dont 2 couvertes) et 16 artistes pépites de la scène 2024 sélectionnés par Jacques Fromage

8 semi-remorques de terroir : du fromage, plein de jeux débiles et des stands régionaux

Au Kilowatt, aux portes de Panam, accès transport en commun

LE SON : LINE-UP COEUR COULANT

Jacques ramène les plus gras de la capitale, les têtes d’affiche de demain. Au menu : 3 scènes et 16 artistes électro parmi les plus fondants de l’hexagone, sélectionnés par Jacques Fromage. Le line-up sera annoncé prochainement.

LA FROMAGERIE : DRESS CODE SAUCE ROQUEFORT

Du fromage en dégustation sur les stands régionaux, en graille crémeuse chez nos foodtrucks ou au bar à fromage.

Aussi en lots à gagner en participant aux animations.

LA TURBO KERMESSE

Le retour de la foire de village de ton enfance.

Une cascade d’animations, du terroir, des jeux débiles. Avec des plateaux de fromages à gagner, sélectionnés par une des meilleures fromageries de Paris :

Chasse au trésor – trouve le billet d’or caché au festival et gagne tes entrées à vie au festival Mad Jacques Fromage [GRATUIT]

Concours : Qui mangera le fromage le plus vite sans les mains? organisé par une de nos fromageries préférées, la fromagerie Charlicot! [GRATUIT]

-> à gagner : des plateaux de fromages incroyables !!

Concours de sauces piquantes par les sommelières de Penny & Ka : qui ira le plus loin?? [GRATUIT]

-> à gagner : des sessions de dégustation fromages-sauces piquantes chez Penny & Ka, pour trouver l’accord parfait créme-piquant

Course de lenteur sur mini-vélo, pour un max d’adrénaline [GRATUIT]

Pêche au fromage [GRATUIT]

Cyclo-limbo [GRATUIT]

Bingo Disco : un bingo avec une ambiance disco [GRATUIT]

« Cheese Dating » : trouve ton/ta partenaire grâce à tes fromages préférés [GRATUIT]

Flash Tatoos [PAYANT] : avec des tatoos créés spécialement pour l’événement. Donc mi terroir – mi délire

Tir à la corde : avec tes potes, montre-nous de quoi vous êtes capables ! [GRATUIT]

Courses de sacs à patate : saute qui peut [GRATUIT]

Labyrinthe de gruyère [GRATUIT]

COMMENT VENIR?

Direction le Kilowatt, 18 Rue des Fusillés, 94400 Vitry-sur-Seine

Accès : RER C les Ardoines – 10 min à pied. Le dernier RER est à minuit. Après ça, le noctilien prend le relai pour rejoindre le métro le plus proche. Accès VTC rapide pour venir et rentrer.

Vélo : 35 min depuis Nation. Avec 80% de piste le long des quais : bonheur.

D’AUTRES QUESTIONS?

Est-ce qu’on pourra manger (et boire) autre chose que du fromage ?

Oui, il y aura une zone foodtruck avec des plats cuisinés (payant). Néanmoins, il y aura beaucoup de plats à base de fromage (le fil rouge de tout ce bazar si tu as suivi). Si vraiment, tu n’aimes pas le fromage, 1. c’est chaud 2. tu peux toujours venir pour profiter du son et de l’ambiance.

Qui est derrière ce projet ?

La Mad Jacques Fromage est une zinzinerie co-produite avec amour et gras par :

Jacques Fromage : le DJ le plus crémeux de l’Hexagone. Sa devise : Liberté, égalité, comté.

Mad Jacques : les aventures outdoors les plus funs du XXIe siècle. Leur devise, la sainte trinité des 3 T : traquenard, teuf, terroir.

On vivait chacun en parallèle avec cette envie très forte de créer des teufs nouvelle génération, à la fois fat et bon délire. La rencontre fût explosive et la compréhension immédiate. Notre passion pour le bon son et le St Nectaire a fait le reste.

Comment ça se passe si on arrive après l’horaire de notre billet ?

Chaque billet est valable pour une entrée avant l’heure indiquée. Si tu arrives après, tu devras payer la différence entre ton tarif et le tarif maximal de l’horaire en cours.

Exemple :

Tu as acheté ton billet à 15€ en early bird pour arriver avant 15h

Mais tu arrives à 16h le jour j, tu devras régler la différence entre le tarif de ton billet et le tarif maximal d’une entrée avant 19h, qui est à 30€.

Voilà le calcul pour cet exemple : 30€ – 15€ = 15€ à rajouter.

Ça nous permet de garantir au maximum la qualité des animations et d’être assurés d’avoir assez de personnes au bon moment pour une ambiance de feuuuu !

Qu’est-ce qui est inclus dans mon billet ?

‍Le billet inclus :

– 12h de concert et DJ live électro-techno-house

– l’accès à la majorité des animations de la kermesse

– l’accès à tous les stands du Village du Fromage

Le billet n’inclut pas :

– les boissons

– les repas au foodtrucks ou au bar à fromage

– certaines animations payantes (où on récupère généralement en lot la valeur du prix de l’animation)

– le 06 de Miss Pont Lèvêque 2022

– un date avec ton fromager

L’événement est-il accessible aux mineurs ?

Oui, l’événement est accessible aux mineurs, accompagné par un responsable légal. L’entrée est gratuite pour les -12 ans. Tarif normal après 12 ans.

LE KILOWATT 18 Rue des Fusillés 94400

Contact : jacques@madjacques.fr

Jacques Fromage et La Mad Jacques Festival Electro-Fromage – Mad Jacques Fromage – 6 avril 2024