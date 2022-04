Festival Ma Parole ! Saint-Rémy Saint-Rémy Catégories d’évènement: Calvados

du vendredi 27 mai au samedi 11 juin : « Festival Ma Parole ! » en partenariat avec la Bibliothèque du Calvados. C'est un projet porté par la CCCSN qui réunit la bibliothèque de Clécy, celle de Saint-Omer et le Centre Culturel de Saint-Rémy. Vendredi 27 mai à 18h au centre culturel de Saint-Rémy (au 1er étage du centre et dans les jardins) : exposition de SOS Méditerranée, concert de percussions africaines et pot offert par la commune. Jeudi 2 juin à la bibliothèque de Clécy : ateliers musicaux animés par Matthieu Barbances, toute la journée pour les élèves de l'école de Clécy et à 17h30 pour tout public. Un pot est offert ensuite : il y aura une animation musicale (certainement Matthieu Barbances également, mais cela reste à confirmer.) Vendredi 3 juin à 18h30 : Spectacle gratuit « Né quelque part » de Matthieu Barbances à la salle des fêtes de Saint-Omer, suivi d'un pique-nique ouvert à tous autour du foodtruck réunionnais le Maloya. Concert de percussions brésiliennes.

