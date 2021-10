Jaujac Jaujac Ardèche, Jaujac Festival M & H : Concert Un vent de liberté Jaujac Jaujac Catégories d’évènement: Ardèche

Jaujac

Festival M & H : Concert Un vent de liberté 2021-10-23 Maison du Parc, Domaine de Rochemure

Jaujac Ardêche Jaujac EUR 6 6 Concert avec Baptiste Dupré, chanteur compositeur, Samuel Taussat, intermèdes dansés Madame Bleu, danseuse chorégraphe Anlor Gueudret et les participants des foyers de vie Association Béthanie, SAJ Lalevade d’Ardèche GEM Aubenas, Ehpad Vinezac. contact@m-et-h.com +33 6 87 86 27 08 dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Jaujac Autres Lieu Jaujac Adresse Maison du Parc, Domaine de Rochemure Domaine de Rochemure Ville Jaujac lieuville 44.63654#4.25499