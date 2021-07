ComprégnacComprégnac Comprégnac Comprégnac Aveyron, Comprégnac Festival lyrique de rue (spectacles de rue et cabaret…) Comprégnac Comprégnac ComprégnacComprégnac Catégories d’évènement: Aveyron

Comprégnac Aveyron Comprégnac Aveyron ATTENTION TOUTES LES ANIMATIONS SE DEROULENT DANS LE VILLAGE DE PEYRE Association Eclats Lyriques Comprégnac Exposition

du 26 au 31/07 le théâtrophone, Cie Mobylo-Lyricus Spectacles

à 15h et 18h : la Mare où l’on se mire, Cie du chiendent théâtre, GRATUIT

16h30 Opéra Saltimbanque, Cie Opéra Guita, GRATUIT Soirée (20 € / adulte et 10 € / enfant – de 12 ans)

19h30 : Déserts d’opéra, Cie Mobilo-Lyricus

20h : repas (plat, dessert, boisson non comprise)

21h : Lauren Van Kempen, The Cabaret, Cie Mobilo-Lyricus

Sur réservation.

