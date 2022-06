Festival lyrique de Montperreux – Masterclasse Montperreux, 11 juillet 2022, Montperreux.

Festival lyrique de Montperreux – Masterclasse

2022-07-11 – 2022-07-15

Stage intensif de chant lyrique avec Delphine HAIDAN et Antoine PALLOC comprenant cours individuels de technique vocal et d’interprétation. Un concert publique de fin de stage sera donné par les participants.

Ce stage s’adresse aux professionnels, aux futurs professionnels et aux amateurs.

Tarif : 700€.

contact@festival-montperreux.org

