Festival lyrique de Montperreux – Concert Joséphine BAKER : « Paris mon amour »

Doubs Labergement-Sainte-Marie 12.5 EUR Date : Le 12 juillet à 20h.

Concert de Magali LEGER (soprano) & L’Ensemble Contraste.

Tarifs : 25€/adulte – 12.5€/jeune (10-25 ans).

