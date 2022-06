Festival lyrique de Montperreux – Concert de Gala : « Parfums d’Espagne »

Festival lyrique de Montperreux – Concert de Gala : « Parfums d'Espagne », 16 juillet 2022



2022-07-16 – 2022-07-16 15 EUR Le 16 juillet à 20h.

Concert de Béatrice URIA-MONZON (mezzo-sporano) & Marc-Olivier POINGT (piano)

Tarif : 30€/adulte – 15€/jeune (10-25 ans).

Billetterie en ligne ou dans les offices de tourisme de Pontarlier et Malbuisson. Le 16 juillet à 20h.

