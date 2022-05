FESTIVAL LYRIQUE 2022

2022-08-03 – 2022-08-21 Opérettes dans le théâtre municipal, concerts lyriques en extérieur, sur le parvis du Casino et sur les scènes de Grand Orb, ateliers découverte des coulisses pour les enfants… Telles sont les grandes lignes du programme du Festival Lyrique proposé par la ville de Lamalou-les-Bains, se déroulant du 3 au 21 août 2022. +33 4 67 95 63 07

