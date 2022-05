Festival Lyon Zéro Déchet Maison de l’environnement Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Le Festival Lyon 0 Déchet revient pour sa quatrième édition avec un parrain d’exception : Jérémie Pichon de La Famille Zéro Déchet ! Vous souhaitez découvrir le mode de vie zéro déchet ou approfondir vos connaissances sur le sujet ? Rendez-vous les 14 et 15 mai à la Maison de l’Environnement et au Parc des Berges du Rhône sud pour une journée conviviale et festive autour des enjeux liés aux déchets.

Réduire les déchets, c’est un des enjeux européens de notre siècle : venez découvrir comment à l’occasion d’un événement familial, ludique et ouvert à tou·te·s. Maison de l’environnement 14 avenue Tony Garnier Lyon Gerland Métropole de Lyon

