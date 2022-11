Festival « L’Utopie dans les toiles » – Projection du film « Alma Viva » en présence de la réalisatrice Cristèle Alves Meira Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Sainte-Livrade-sur-Lot Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village familiale, le temps des vacances. Tandis que celles-ci commencent, sa grand-mère adorée meurt subitement. Alors que les adultes se déchirent au sujet des obsèques, Salomé est hantée par l’esprit de sa grand-mère…

