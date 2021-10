Talus-Saint-Prix Talus-Saint-Prix Marne, Talus-Saint-Prix Festival Lumos : “Réveillez-vous, coeurs endormis” Talus-Saint-Prix Talus-Saint-Prix Catégories d’évènement: Marne

Talus-Saint-Prix

Festival Lumos : “Réveillez-vous, coeurs endormis” Talus-Saint-Prix, 31 octobre 2021, Talus-Saint-Prix. Festival Lumos : “Réveillez-vous, coeurs endormis” Talus-Saint-Prix

2021-10-31 15:00:00 – 2021-10-31 16:00:00

Talus-Saint-Prix Marne Talus-Saint-Prix Avis aux amateurs ! Concert de musique baroque le dimanche 31 octobre à partir de 15h00 dans le salon du logis abbatiale de l’abbaye Notre-Dame du Reclus de Talus-Saint-Prix. Venez partager un moment musical suivi d’échanges aves les musiciens de l’ensemble Akadêmia : Clara Mühlethaler et Augustin Lusson (violons), Philippe Roche (chanteur basse), Yuka Saïtô et Matthieu Lusson (viole de gambe), Laurent Stewart (clavecin) Entrée libre sur réservation *** attention ! places limitées ***

Pass sanitaire obligatoire Pour plus d’infos sur le festival LUMOS, simple comme un clic : http://www.akademia.fr/presentation/ +33 3 26 42 61 67 Talus-Saint-Prix

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Talus-Saint-Prix Autres Lieu Talus-Saint-Prix Adresse Ville Talus-Saint-Prix lieuville Talus-Saint-Prix