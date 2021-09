Festival Lumières sur le Quai 2021 Quai des Savoirs, 16 octobre 2021, Toulouse.

Festival Lumières sur le Quai 2021

du samedi 16 octobre au dimanche 7 novembre à Quai des Savoirs

**Réinventer nos liens.** C’est le défi lancé par le Quai des Savoirs pour cette nouvelle édition de Lumières sur le Quai. Un festival qui, depuis l’année dernière, se déroule sur trois semaines autour de la thématique générale reprendre la main sur nos futurs. Il y est question de vivre ensemble, de la confiance que nous accordons à la science, de la place que nous laissons aux autres sur la planète et de bien d’autres choses encore. **Ce festival-laboratoire** a la particularité d’être à la fois studieux et festif, de mêler arts et sciences dans un joyeux foisonnement, d’interroger le monde tout en se laissant entraîner par la magie des spectacles et autres installations. Cet OVNI, parfaitement identifié au fil du temps, est un événement important de la culture scientifique de la Métropole. **Rythmé par quatre week-ends** qui constituent autant de temps forts, le festival fourmille d’idées et favorise les échanges et les rencontres où se croisent grand public, artistes, scientifiques, entrepreneurs, auteurs. Lumières sur le Quai met en avant les initiatives, recherches, expérimentations citoyennes, innovations, créations artistiques, pour construire un autre récit du futur. Tout ceci, en mode festif et décalé. ⇒ [Programme complet ici](https://lumieressurlequai.fr) — **Quai des Savoirs** **Allée Matilda – 31000 Toulouse** **Du 16 octobre au 7 novembre 2021** Crédit : Kolektif Alambik

Déambulations, rencontres, ateliers, expositions… Trois semaines de festival en mode festival et décalé pour réinventer nos liens.

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-18T10:00:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-01T10:00:00 2021-11-01T18:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T18:00:00