du samedi 16 octobre au dimanche 7 novembre à Quai des Savoirs

### Un festival festif et décalé pour réinventer nos liens **Réinventer nos liens. C’est le défi lancé par le Quai des Savoirs pour cette nouvelle édition de _Lumières sur le Quai_. Un festival qui, depuis l’année dernière, se déroule sur trois semaines autour de la thématique générale reprendre la main sur nos futurs.** **Du 16 octobre au 7 novembre, il y sera question de vivre ensemble, de la confiance que nous accordons à la science, de la place que nous laissons aux autres sur la planète et de bien d’autres choses encore. Tout ceci en mode festif et décalé, avec des temps forts lors des trois week-ends. ** _Lumières sur le Quai_ n’a son équivalent nulle part ailleurs. Cet OVNI, parfaitement identifié au fil du temps, est un événement important de la culture scientifique de la Métropole. Il est à la fois studieux et joyeux, éclairé et foisonnant. Cette année, plus d’un an et demi après l’irruption du coronavirus et les bouleversements qu’il a engendrés, le Quai des Savoirs oriente son festival scientifique, artistique et populaire sur le thème : réinventer nos liens. Qu’ils aient été rompus ou renforcés par la pandémie, qu’ils se soient montrés salvateurs ou inefficaces, ces liens ont été profondément modifiés et doivent être collectivement réinventés. Il s’agit bien entendu de nos façons de vivre ensemble à travers nos relations interpersonnelles, notre rapport à notre santé et à celles des autres, notre liberté de circuler et notre ouverture sur le monde. Mais cela concerne aussi nos relations aux technologies, au numérique en particulier, et la confiance que nous accordons aux sciences et aux scientifiques. Le festival s’intéressera enfin à la place que nous laissons aux autres être vivants sur cette planète et les relations que nous entretenons avec eux. **Construire le futur ensemble ** Lumières sur le Quai favorisera les échanges et les rencontres en mode festif et décalé. Il fera se croiser grand public, artistes, scientifiques, entrepreneurs, auteurs. Il mettra en avant les initiatives, recherches, expérimentations citoyennes, innovations, créations artistiques, pour construire d’autres récits du futur. Rythmé par quatre week-ends qui constituent autant de temps forts, le festival fourmillera d’idées et d’initiatives avec toutes celles et tous ceux imaginent des futurs plus désirables par leurs recherches, leurs créations et leurs expérimentations. Et comme ces liens à réinventer passent – aussi – par le numérique, une série de podcasts et une application spécifique seront dédiées à l’événement. Parce qu’au Quai des Savoirs, cela fait quelques temps déjà qu’on construit le futur… ### Le programme complet Fort de son expérience de 2020, le Quai des Savoirs s’est doté d’une application qui permet d’afficher le programme en temps réel sur son smartphone en scannant le code ci-dessous ou en allant sur l’adresse : [lumieressurlequai.fr](https://www.lumieressurlequai.fr/) ![](https://www.toulouse.fr/documents/10718111/11690747/LumieresSurLeQuai_QRCode.png/82b6d0a6-5a24-5c85-20cd-770349b088c8?t=1632318242922) ![]() ### Plus d’infos [Retrouvez le programme complet isur le site du Quai des Savoirs ](https://lumieressurlequai.fr/) ![]() ### Infos pratiques * Du 16 octobre au 7 novembre : le festival est ouvert tous les jours du mardi au dimanche, de 10h à 18h ou plus tard, pour des afterworks et des nocturnes. * Entrée gratuite sauf pour l’exposition temporaire _[De l’amour](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/32104/De%20l’amour)_ et le Quai des Petits. * Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans, y compris pour les installations situées à l’extérieur.

Quai des Savoirs 39 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



