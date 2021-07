Festival Lumières Impressionnistes à Chatou chatou, 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Chatou.

Festival Lumières Impressionnistes à Chatou

du jeudi 9 septembre au dimanche 12 septembre à chatou

Première édition du Festival «Lumières Impressionnistes » à Chatou —————————————————————— ### Un parcours son et lumière, des spectacles, conférences et ateliers pour toutes les générations. Une invitation au voyage au cœur de la couleur et de la lumière célébrées par les peintres. Du 9 au 12 septembre 2021, à la nuit tombée, l’Île des Impressionnistes se pare d’un spectacle son et lumière autour de l’ancienne guinguette des Fournaise à Chatou (78), à 10km de Paris. Théâtre, musique, spectacle de danse et de cirque contemporain, art fluvial, conférences et ateliers participent également à ce grand évènement, pour partager avec tous les publics la richesse du patrimoine artistique et historique de la Boucle de Seine, qui fut le berceau de l’impressionnisme. ### Jeudi 9 septembre, 19h – 22h30 * Concert de musique classique, répertoire d’époque de 19h30 à 21h * Parcours-spectacle « Renoir Impressionniste, l’expérience immersive» de 19h à 22h30 (au musée Fournaise – activité payante) * Spectacle son et lumières « Lumières Impressionnistes », de 21h15 à 22h30 * Chorégraphie fluviale illuminée 21h45 ### Vendredi 10 septembre, 18h – 23h30 * Déambulations théâtralisées de 18h à 20h30 * Atelier costumes et photographie d’époque de 18h à 23h * Parcours-spectacle « Renoir Impressionniste, l’expérience immersive» de 18h à 23h (au musée Fournaise – activité payante) * Spectacle de danse et de cirque contemporain « Le bal des canotiers» à 20h30 * Spectacle son et lumières « Lumières Impressionnistes » de 21h15 à 23h30 * Chorégraphie fluviale illuminée à 21h45 ### Samedi 11 septembre, 16h30 – 23h30 * Atelier Arts plastiques « D’encre et de lumière » de 16h30 à 20h30 * Atelier costumes et photographie d’époque de 16h30 à 23h * Parcours-spectacle « Renoir Impressionniste, l’expérience immersive» de 16h30 à 23h (au musée Fournaise – activité payante) * Animation théâtralisée, « Saynètes impressionnistes » de 17h30 à 20h30 * Conférence d’histoire de l’art * Spectacle de danse et de cirque contemporain « Le bal des canotiers» à 20h30 * Spectacle son et lumières « Lumières Impressionnistes » de 21h15 à 23h30 * Chorégraphie fluviale illuminée à 21h45 ### Dimanche 12 septembre, 14h – 18h * Atelier costumes et photographie d’époque de 14h à 18h * Atelier Arts plastiques « D’encre et de lumière » de 14h à 18h * Atelier jeux anciens de 14h à 18h * Parcours-spectacle « Renoir Impressionniste, l’expérience immersive» de 14h à 18h (au musée Fournaise – activité payante) * Conférence d’histoire de l’art * Concerts guinguette contemporaine à 15h30 et 16h30

Entrée libre

dans le cadre de l’opération mon été ma région

chatou Hameau Fournaise, île des impressionnistes, 78400 Chatou



