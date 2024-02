FESTIVAL « LUMIERES EN MUSIQUES » RAYONS DE LUMIERE – LE CONCERT BRISE Langres, vendredi 18 octobre 2024.

Tout public

William Dongois propose un programme de compositions originales ou arrangées d’œuvres de Vivaldi, Telemann, Bach, Purcell, Scheidemann…

autour du cornet et du violon. Les années 1630 à 1700 sont l’âge d’or de la rencontre de ces deux instruments ; ils sont alors souvent interchangeables dans une musique d’une sonorité aérienne et fascinante. Cet usage se prolonge au XVIIIe siècle.

Le Concert brisé nous charmera au son du cornet semblable à l’éclat d’un rayon de Soleil et du violon Roy des instruments (Marin Mersenne 1588-1648), et de leurs inséparables compagnons le clavecin et le théorbe.

Alice Julien-Laferrière et Frédéric Martin violon, Anne-Catherine Bucher clavecin, Pier Paolo Ciurlia théorbe, William Dongois cornet et direction artistique. .

Début : 2024-10-18

fin : 2024-10-18

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est forumdiderotlangres@gmail.com

