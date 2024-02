FESTIVAL « LUMIERES EN MUSIQUES » LA PUCE, DERRIERE LES MURS DU COUVENT – LES LUNAISIENS Langres, samedi 19 octobre 2024.

FESTIVAL « LUMIERES EN MUSIQUES » LA PUCE, DERRIERE LES MURS DU COUVENT – LES LUNAISIENS Langres Haute-Marne

Tout public

Présenté par la compagnie Les Lunaisiens, La Puce, derrière les murs du couvent, conçu et mis en scène par Judith le Blanc, est une mise en perspective de l’histoire de Suzanne Simonin, La Religieuse de Diderot, claveciniste et chanteuse louée par le philosophe pour ses talents de musicienne, avec la musique du siècle des Lumières, tant populaire que savante, profane que sacrée.

Adaptation féministe de l’œuvre de Diderot en opéra-comique des Lumières , La Puce propose une partition constituée de parodies d’opéras (Lully, Rameau, Campra), de chansons et de vaudevilles.

Lili Aymonino Suzanne, Marie Favier L’amie nonnette, Imanol Iraola L’ami de la nonnette, Arnaud Marzorati Père Cyprien, Lucile Richardot La mère supérieure. Noé Bécaus viole de gambe, Marouan Mankar Bennis clavecin, Marieke Bouche violon, Pernelle Marzorati harpe, Claire-Ombeline Muhlmeyer flûtes à bec. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19

fin : 2024-10-19

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est forumdiderotlangres@gmail.com

L’événement FESTIVAL « LUMIERES EN MUSIQUES » LA PUCE, DERRIERE LES MURS DU COUVENT – LES LUNAISIENS Langres a été mis à jour le 2024-01-26 par Antenne du Pays de Langres