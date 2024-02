FESTIVAL « LUMIERES EN MUSIQUES » ENTRE RIRES ET PLEURS, MUSIQUE A L’AUBE DES LUMIERES – LE CONCERT DES PLANETES Langres, dimanche 20 octobre 2024.

Tout public

L’ensemble Le Concert des planètes nous invite à rire, pleurer, penser le monde tel qu’il s’étend , dans un programme chanté par deux jeunes filles nées dans le crépuscule d’un Roi qui se croyait divin, et qui surent tôt discerner les vraies Lumières menant au chemin de la liberté .

Avec les compositions de Marc Antoine Charpentier, Henry du Mont, Louis-Nicolas Clérambaut, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Jean-Baptiste Stuck…, le Concert des planètes nous offre un programme de musique spirituelle et narrative à l’aube des Lumières.

Gladys Roupsard voix de dessus Maëlle Javelot voix de bas-dessus, Alice Cota et Sumiko Hara violes de gambe, Hermine Martin flûtes, Ghislain Dibie orgue positif. Codirection artistique Alice Cota & Ghislain Dibie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20

fin : 2024-10-20

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est forumdiderotlangres@gmail.com

