Festival Lumières du Baroque Du 21 au 26 août 2022, pour célébrer le compositeur les plus connu de l'époque baroque, Jean-Sébastien Bach, le festival Lumières du Baroque vous accueille à Celles-sur-Belle Cette édition verra neuf ensembles et compagnies participer à 13 spectacles/concerts. une semaine, le festival vous offre un moment à part, hors du temps et des contingences trop souvent liées à la musique classique… Une semaine pleine de partage, de musique et d'émotion pour petits et grand Programme sur : https://festival-lumieres-du-baroque.com

