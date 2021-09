Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement, Rhône Festival Lumière – Nuit Jurassic Lyon 7e Arrondissement Lyon 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 7e Arrondissement

Rhône

Festival Lumière – Nuit Jurassic Lyon 7e Arrondissement, 16 octobre 2021, Lyon 7e Arrondissement. Festival Lumière – Nuit Jurassic 2021-10-16 21:00:00 21:00:00 – 2021-10-16 Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux

Lyon 7e Arrondissement Rhône Lyon 7e Arrondissement EUR 20 25 Chaque année, 5 000 spectateurs venus de la France entière se retrouvent à Lyon et participent à la grande nuit du festival Lumière à la Halle Tony Garnier. Le concept : toute une nuit de cinéma, avec des animations. contact@institut-lumiere.org +33 4 78 78 18 95 http://www.festival-lumiere.org/ dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 7e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 7e Arrondissement Adresse Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Ville Lyon 7e Arrondissement lieuville 45.73075#4.82543