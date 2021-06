Festival LUDISSYME. Jouez avec le meilleur de la création ludique Musée français de la carte à jouer, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Issy-les-Moulineaux.

Musée français de la carte à jouer, le samedi 3 juillet à 19:00

**Ces ateliers ludiques s’inscrivent dans le cadre du Festival Ludissyme** proposant, sous l’égide de l’auteur de jeux Philippe des Pallières (_Les Loups-garous de Thiercelieux, Objets trouvés, La Guerre des moutons, Mafia de Cuba._..), des animations très diverses: initiation aux jeux de société sélectionnés par Philippe des Pallières ou par les ludothécaires d’Issy, initiation aux jeux cartes de David Parlett, découverte des prototypes récompensés par le Concours international de créateurs de jeux de Boulogne-Billancourt, participation à des ateliers de création ludique avec Prismatik et Do It Your Game, découvrerte des expositions sur « l’illustraphiste » Tom Vuarchex (_Jungle Speed, Twin it.._.) et sur « _Le Joker, un fou au pays des cartes_ ». Venez jouer, échanger, créer !

Entrée libre

Initiation à une sélection de jeux choisis par l’invité de Ludissyme, Philippe des Pallières, ou les ludothécaires d’Issy : jeux primés à des concours internationaux ou plus méconnus…

