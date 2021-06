Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay Festival Ludique International de Parthenay Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Festival Ludique International de Parthenay Parthenay, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Parthenay. Festival Ludique International de Parthenay 2021-07-07 – 2021-07-18

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay Le Festival Ludique International de Parthenay vous donne rendez-vous du 7 au 18 Juillet pour sa 35ème édition ! Cet évènement incontournable en France rassemble des artistes, créateurs, éditeurs, animateurs, salariés, bénévoles pendant 12 jours, gratuitement et pour toute la famille. Sur réservation uniquement : https://www.weezevent.com/flip-2021 Le Festival Ludique International de Parthenay vous donne rendez-vous du 7 au 18 Juillet pour sa 35ème édition ! Cet évènement incontournable en France rassemble des artistes, créateurs, éditeurs, animateurs, salariés, bénévoles pendant 12 jours, gratuitement et pour toute la famille. Sur réservation uniquement : https://www.weezevent.com/flip-2021 +33 5 49 94 24 20 Le Festival Ludique International de Parthenay vous donne rendez-vous du 7 au 18 Juillet pour sa 35ème édition ! Cet évènement incontournable en France rassemble des artistes, créateurs, éditeurs, animateurs, salariés, bénévoles pendant 12 jours, gratuitement et pour toute la famille. Sur réservation uniquement : https://www.weezevent.com/flip-2021 FLIP 2021 dernière mise à jour : 2021-06-24 par CC Parthenay Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Étiquettes évènement : Autres Lieu Parthenay Adresse Ville Parthenay lieuville 46.64738#-0.24703