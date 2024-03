Festival Ludique International de Parthenay (FLIP) Parthenay, mercredi 10 juillet 2024.

La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine présentera la 38e édition du FLIP du 10 au 21 juillet 2024 notez la date ! En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien rater (actualités, concours, vidéos, etc.) ! Et surtout, surtout, surtout… sortez et allez jouer !

Découvrez ou redécouvrez ce plateau de jeu géant en plein cœur de la ville.

Il y en aura pour tous les goûts. Que vous soyez plutôt jeu de société, de stratégie, escape game, jeux pédagogiques ou même loisirs créatifs, vous trouverez votre bonheur !

Partez à la rencontre de créateurs et d’éditeurs de jeux et testez leurs nouveautés ! De belles surprises vous attendent. .

Début : 2024-07-10

fin : 2024-07-21

Centre ville

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine flip@cc-parthenay-gatine.fr

