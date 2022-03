Festival Ludique International de Parthenay-FLIP Parthenay, 13 juillet 2022, Parthenay.

Festival Ludique International de Parthenay-FLIP

du mercredi 13 juillet au dimanche 24 juillet à Parthenay

Imaginez une ville entière transformée pendant douze jours en un immense plateau de jeux, où petits et grands, joueurs novices et amateurs éclairés, sont invités à se rencontrer autour du jeu et jouet. A découvrir ou à redécouvrir plus de 4 000 jeux et jouets mis à la disposition de tous, en un accès libre et gratuit. Chaque année, environ 380 000 passants se laissent entraîner dans la folie ludique du plus grand des Festival de Jeux d’Europe !

Entrée libre et gratuite

« Une ville en jeux » ça vous tente ?! Du 13 au 24 Juillet 2022 : le plus grand FESTIVAL des JEUX du MONDE Gratuit & Pour toute la famille ! A Parthenay (79)

Parthenay Parthenay Parthenay Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-13T10:00:00 2022-07-13T20:00:00;2022-07-14T10:00:00 2022-07-14T20:00:00;2022-07-15T10:00:00 2022-07-15T20:00:00;2022-07-16T10:00:00 2022-07-16T20:00:00;2022-07-17T10:00:00 2022-07-17T20:00:00;2022-07-18T10:00:00 2022-07-18T20:00:00;2022-07-19T10:00:00 2022-07-19T20:00:00;2022-07-20T10:00:00 2022-07-20T20:00:00;2022-07-21T10:00:00 2022-07-21T20:00:00;2022-07-22T10:00:00 2022-07-22T20:00:00;2022-07-23T10:00:00 2022-07-23T20:00:00;2022-07-24T10:00:00 2022-07-24T20:00:00