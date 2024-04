Festival Ludique International de Parthenay – FLIP Accueil FLIP Parthenay, mercredi 10 juillet 2024.

Festival Ludique International de Parthenay – FLIP Du 10 au 21 Juillet 2024, la ville se transforme en plateau de jeu géant où se retrouvent familles, amis, amateurs et passionnés de jeux. L’accès est libre et gratuit pour un maximum d’amusement ! 10 – 21 juillet Accueil FLIP GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-10T10:00:00+02:00 – 2024-07-10T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-21T10:00:00+02:00 – 2024-07-21T23:59:00+02:00

Le plus grand festival de jeux du monde vous ouvre ses portes du 10 au 21 juillet 2024 à Parthenay.

Venez découvrir le monde du jeu. L’accès au festival est gratuit et accueille plus de 380 000 personnes chaque année. Les rues sont bondées de familles, d’amateurs et de passionnés de jeux se laissant entrainer dans la folie ludique du festival.

Les festival est accessible aux PMR, malentendants, mal et non voyants.

Des parkings seront à votre disposition autour du Festival. Il est également possible d’y venir en Bus depuis Niort, Poitiers ou Bressuire.

