Festival Lournand – Un coeur pour deux
Salle communale Le Bourg
Joncy 71460

EUR 6 6 Au début mamie Violette vous accueille et vous installe… et puis le spectacle commence…

Une petite fille qui raconte l’histoire de sa grand-mère. Hommage à l’amour et à la transmission.

« Elle dit qu‘un jour elle s’en ira, qu’elle s’envolera, que le vent l’emportera… Moi je mets du sable et des cailloux dans son cabas, pour pas qu’elle s’envole, pour qu’elle reste avec moi. »

Cie La Voyouse

Théâtre / Marionnettes

Tout public à partir de 6 ans

contact@festival-lournand.com

