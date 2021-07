Festival Lournand – Lune, l’autre c’est le soleil Cluny, 1 août 2021-1 août 2021, Cluny.

Festival Lournand – Lune, l’autre c’est le soleil 2021-08-01 17:00:00 – 2021-08-01 17:55:00 Théâtre de verdure Parc Abbatial

Cluny 71250

EUR 8 8 Lune et Soleil, allégorie de la différence et difficulté de la rencontre à l’autre. La Lune court après le soleil et le Soleil s’enfuit déjà. Comment attraper cet autre que nous côtoyons tous les jours, si proche de nous, si proche et déjà si lointain.

L’autre est un mystère et le mystère est une chance, qu’il faut apprivoiser. Comment rêver cette rencontre ? Comment la rendre possible ?

Et si les arts tels que Cirque, Musique, Chant, Mots… rendaient cette rencontre improbable, probable ?

Cie Krilati – Cirque

Festival en balade

Tout public à partir de 6 ans.

contact@festival-lournand.com

dernière mise à jour : 2021-06-16 par