Massilly Massilly 71250, Massilly Festival Lournand – La Fabrik Massilly Massilly Catégories d’évènement: 71250

Massilly

Festival Lournand – La Fabrik Massilly, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Massilly. Festival Lournand – La Fabrik 2021-07-29 15:00:00 – 2021-07-29 15:50:00 Salle communale Le Bourg

Massilly 71250 Massilly EUR 8 8 Le quotidien des trois ouvriers-musiciens de La Fabrik est de mettre de la musique en boite. Leur temps est rythmé et cadencé, la mécanique ne tolère pas de fausses notes…

Mais Ti, Kata et Mo ne l’entendent pas de cette oreille !

Un vélo, des pommes-monstres, un clairon, une machine qui fait pschitt, une pompe à vélo, des cocottes en papier, une catapulte à bonbons, un ballon rouge, de la fumée, une petite voix qui commande, des sifflets, des boites de conserve… un spectacle musical délicieusement loufoque. Cie Ernesto Barytoni

Théâtre / Marionnettes

Tout public à partir de 4 ans contact@festival-lournand.com Le quotidien des trois ouvriers-musiciens de La Fabrik est de mettre de la musique en boite. Leur temps est rythmé et cadencé, la mécanique ne tolère pas de fausses notes…

Mais Ti, Kata et Mo ne l’entendent pas de cette oreille !

Un vélo, des pommes-monstres, un clairon, une machine qui fait pschitt, une pompe à vélo, des cocottes en papier, une catapulte à bonbons, un ballon rouge, de la fumée, une petite voix qui commande, des sifflets, des boites de conserve… un spectacle musical délicieusement loufoque. Cie Ernesto Barytoni

Théâtre / Marionnettes

Tout public à partir de 4 ans dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: 71250, Massilly Étiquettes évènement : Autres Lieu Massilly Adresse Salle communale Le Bourg Ville Massilly lieuville 46.49029#4.67219