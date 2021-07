Festival Lournand – Germinal Lournand, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Lournand.

Festival Lournand – Germinal 2021-07-31 21:00:00 – 2021-07-31 22:45:00 Théâtre de verdure Le Bourg

Lournand 71250

EUR 10 17 Un jeune chômeur, Étienne Lantier, se fait embaucher aux mines de Montsou, dans le nord de la France.

Il fait la connaissance d’une famille de mineurs, les Maheu, et tombe amoureux de leur fille Catherine. Mais celle-ci, qui n’est pas insensible à Étienne, est la maîtresse d’un ouvrier brutal, Chaval.

Étienne est révolté par les misérables conditions de vie des mineurs, et quand la Compagnie des mines, alléguant la crise économique, décide de baisser les salaires, sa révolte s’exaspère. Rêvant d’une société plus juste, il propage des idées révolutionnaires et pousse les mineurs à la grève.

Il sait qu’un jour viendra où la force ouvrière, encore en germination, s’organisera pour venir à bout des injustices.

Cie du Kronope

Théâtre masqué

Tout public à partir de 10 ans

