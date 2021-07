Festival Lournand – El Fumista La Vineuse sur Fregande, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, La Vineuse sur Fregande.

Festival Lournand – El Fumista 2021-07-30 15:00:00 – 2021-07-30 15:55:00 Salle communale Le Bourg

La Vineuse sur Fregande 71250 La Vineuse sur Fregande

EUR 8 8 El fumista propose un voyage au cœur de la mémoire.

Instants vécus de l’enfance s’entremêlent avec des moments déterminants d’une vie, contées à travers la magie nouvelle, le cirque et la manipulation d’objets.

Les souvenirs sont fumés. Ils dansent devant tes yeux et paraissent réels mais quand tu essayes de les saisir ils se dissolvent entre tes doigts et changent de forme jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent.

Cie Dondavel

Théâtre d’objets / Magie

Tout public à partir de 6 ans

contact@festival-lournand.com

El fumista propose un voyage au cœur de la mémoire.

Instants vécus de l’enfance s’entremêlent avec des moments déterminants d’une vie, contées à travers la magie nouvelle, le cirque et la manipulation d’objets.

Les souvenirs sont fumés. Ils dansent devant tes yeux et paraissent réels mais quand tu essayes de les saisir ils se dissolvent entre tes doigts et changent de forme jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent.

Cie Dondavel

Théâtre d’objets / Magie

Tout public à partir de 6 ans

dernière mise à jour : 2021-06-15 par