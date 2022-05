Festival Lou Mirabéou Les Pennes-Mirabeau, 21 mai 2022, Les Pennes-Mirabeau.

Festival Lou Mirabéou Les Pennes-Mirabeau

2022-05-21 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-22

Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône Les Pennes-Mirabeau

Immergez-vous en découvrant le village médiéval aux différentes places, ruelles et parvis. r r nVenez flâner dans le marché médiéval qui réunit une centaine d’artisans. Artisanat et gastronomie du Moyen Âge se rencontrent pour votre plus grand plaisir. Les petits chevaliers et les jolies princesses y trouveront leur bonheur avec des échoppes de déguisements et d’accessoires. r r nDe nombreux spectacles, des défilés, une grande parade et un concert en nocturne vous sont proposés r r nAutre animation immanquable et encore plus riche qu’à l’accoutumée : les banquets des ripailleurs . Au menu : des sacrés festins aux saveurs anciennes. Le tout animé par des musiciens, chevaliers et autres saltimbanques. r r nCôté spectacles, il y aura de quoi en prendre plein les yeux ! Plusieurs spectacles en plein air, proposés par des compagnies professionnelles de haut niveau, sont annoncés. De la musique et de la danse, de la chevalerie, des contes et légendes, de la magie et de la fauconnerie. Autant de festivités, et bien d’autres encore, à découvrir sur place durant un week-end où quel que soit votre âge, vous serez enchantés !

Vous avez rêvé de remonter le temps, grâce à Lou Mirabéou vous vous retrouverez projetés en plein cœur du Moyen Âge, où chevaliers et nobles seigneurs côtoient artistes et conteurs, dans un royaume empli de créatures magiques

https://www.pennes-mirabeau.org/

Les Pennes-Mirabeau

dernière mise à jour : 2022-05-13 par