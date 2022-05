Festival L’Oreille Perchée à Aurseulles Aurseulles, 12 juin 2022, Aurseulles.

Festival L’Oreille Perchée à Aurseulles Aurseulles

2022-06-12 – 2022-06-12

Aurseulles Calvados Aurseulles

Le Doc enfile son bleu de travail et se retrousse les manches, cette nouvelle édition s’annonce sur le thème du travail. Posez vos congés et invitez vos collègues, parce que le planning est chargé !

Concerts en plain air, spectacles jeune public, performances à la chaîne, installations et exposition, ateliers et rencontres… Organisé sur la commune d’Aurseulles, lieux et programmation à venir.

contact@le-doc.fr +33 2 31 96 61 45 http://www.le-doc.fr/

Le DOC

Aurseulles

