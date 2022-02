Festival L’Oreille du Perche – « Racines » – David Petrlik, violon et Volodia Van Keulen, violoncelle Comblot, 30 juillet 2022, Comblot.

Festival L’Oreille du Perche – « Racines » – David Petrlik, violon et Volodia Van Keulen, violoncelle Comblot

2022-07-30 20:30:00 – 2022-07-30

Comblot Orne Comblot

La musique est à tout le monde et les diverses formes qu’elle peut prendre peuvent plaire et toucher tout un chacun pour le plus grand bonheur de tous.

A l’image du territoire sur lequel elle est implantée, L’Oreille du Perche vous invite à découvrir ces musiques pour qu’ensemble nous puissions toujours mieux creuser le sillon fertile de notre imaginaire commun.

Ravel – Kodály

David Petrlik, violon

Volodia Van Keulen, violoncelle

Un duo violon violoncelle, formation rare dans l’univers de la musique de chambre, dans un programme qui mêle deux œuvres, l’une trouvant son origine dans les musiques populaires hongroises pour Kodály, l’autre y faisant écho dans son inspiration.

Quel que soit le répertoire dont ils s’emparent, de la musique baroque à la musique contemporaine, ces deux jeunes musiciens issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris offrent une interprétation marquée par une générosité palpable et une fougue expressive qui ne cèdent en rien à la virtuosité et la rigueur de leur approche.

Au programme :

Maurice Ravel Sonate pour violon et violoncelle

Zoltán Kodály Duo pour violon et violoncelle op. 7

A l'image du territoire sur lequel elle est implantée, L'Oreille du Perche vous invite à…

Comblot

dernière mise à jour : 2022-02-15 par