Festival L’Oreille du Perche Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Festival L’Oreille du Perche Perche en Nocé, 31 juillet 2022, Perche en Nocé. Festival L’Oreille du Perche Perche en Nocé

2022-07-31 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-31

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé Dans le cadre de la 1ère édition du festival “L’Oreille du Perche” intitulée “Racines” qui se déroulera du 29 au 31 juillet dans les églises du Perche, Hymnes à l’amour (Christophe Monniot – saxophone et Didier Ithursarry – accordéon) en l’église de Colonard-Corubert – réservation conseillée. Dans le cadre de la 1ère édition du festival “L’Oreille du Perche” intitulée “Racines” qui se déroulera du 29 au 31 juillet dans les églises du Perche, Hymnes à l’amour (Christophe Monniot – saxophone et Didier Ithursarry – accordéon) en l’église… loreilleduperche@gmail.com +33 2 33 83 34 37 Dans le cadre de la 1ère édition du festival “L’Oreille du Perche” intitulée “Racines” qui se déroulera du 29 au 31 juillet dans les églises du Perche, Hymnes à l’amour (Christophe Monniot – saxophone et Didier Ithursarry – accordéon) en l’église de Colonard-Corubert – réservation conseillée. Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Ville Perche en Nocé lieuville Perche en Nocé Departement Orne

Perche en Nocé Perche en Nocé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perche-en-noce/

Festival L’Oreille du Perche Perche en Nocé 2022-07-31 was last modified: by Festival L’Oreille du Perche Perche en Nocé Perche en Nocé 31 juillet 2022 Orne Perche en Nocé

Perche en Nocé Orne