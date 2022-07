Festival L’Oreille du Perche Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Orne Avant-première du Festival sur le Marché de Bellême – A travers un répertoire éclectique, le trio de La Guinguette à PépéE vous enchantera par sa bonne humeur. Du bal musette aux airs de Broadway en passant par ceux d’opérettes et de la java, le trio vous régale les oreilles. Une surprise poétique ! Catherine Delaunay : clarinette, voix, ukulélé, petit bazar, piano à orteils

Sébastien Gariniaux : guitare, banjo, ukulélé, voix, verylittledrum, piano à orteils

