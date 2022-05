Festival L’Oreille du Perche, 29 juillet 2022, .

Festival L’Oreille du Perche

2022-07-29 – 2022-07-31

Comme tout un chacun, la période que nous venons de traverser et qui continue de nous bouleverser nous a fait prendre conscience de la force du lien social, de l’urgence de la solidarité et de la nécessité de partager des émotions riches. C’est cette énergie qui est à la base de la création de L’Oreille du Perche. Nous avons tous nos histoires propres, nos imaginaires et nos cultures, qui définissent nos identités. Pour cette première édition du festival L’Oreille du Perche, que nous avons baptisée Racines , nous vous invitons à découvrir quatre projets musicaux rares qui vous embarqueront, à partir d’un ancrage fort et parfois très reconnaissable, vers des territoires totalement nouveaux, aussi magnifiques qu’inattendus. Ainsi le Trio Esquina, formé par César Stroscio, nous fera découvrir un tango résolument tourné vers l’avenir. David Petrlik et Volodia Van Keulen, nous feront voyager dans la richesse du langage du début du XXème siècle, entre tradition et modernité, Pierrick Hardy, dont le récital en guitare solo nous révèlera des facettes aussi inattendues qu’incroyablement actuelles de la musique irlandaise. Enfin, Christophe Monniot et Didier Ithursarry feront valser nos âmes comme dans les bals qu’ils ont bien connus et qu’ils transcendent admirablement. Laissez-vous embarquer et surprendre par ce voyage musical, imaginé pour toutes oreilles, auquel nous vous convions avec joie et impatience ! Programme : n- Vendredi 29 juillet # 20h30 – Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul de Corubert nTrio Esquina : César Stroscio, bandonéon / Tomas Bordajelo, guitare / Claude Tchamitchian, contrebasse – Samedi 30 juillet # 18h30 – Eglise Saint-Hilaire de Comblot nLignes d’Eire : Pierrick Hardy, guitare – Samedi 30 juillet # 20h30 – Eglise Saint-Hilaire de Comblot nSonates : David Petrlik, violon / Volodia Van Keulen, violoncelle – Dimanche 31 juillet # 18h – Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul de Corubert nHymnes à l’amour : Christophe Monniot, saxophones / Didier Ithursarry, accordéon

