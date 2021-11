FESTIVAL LOOSTIK – SPECTACLE SOFTIES AU CARREAU Forbach, 13 novembre 2021, Forbach.

FESTIVAL LOOSTIK – SPECTACLE SOFTIES AU CARREAU Théâtre Le Carreau Avenue St Rémy Forbach

2021-11-13 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-13 Théâtre Le Carreau Avenue St Rémy

Forbach Moselle

Festival jeune public franco-allemand, entièrement consacré aux arts de la scène à destination des enfants et des adolescents.

Ici avec le spectacle Softies, une fille, deux garçons et une montagne de vêtements aux couleurs flashy. Ajoutez à cela une envie irrésistible de s’amuser, une imagination débordante, un goût prononcé pour le risque et un penchant pour les idées farfelues. Softies entremêle savamment le cirque acrobatique et la danse pour parler de tendresse et d’amitié, de vulnérabilité et de bienveillance – toujours avec une pointe d’humour.

Les jeunes acrobates de ce trio inventent des jeux, plaisantent, chahutent, se défient et se surprennent dans un flux incessant de pas et de portés, de sauts et de contorsions. La formidable force du groupe est faite des énergies des trois acolytes, de leurs personnalités et de leurs sensibilités.

info@carreau-forbach.com +33 3 87 84 64 30 https://carreau-forbach.com/

Théâtre Le Carreau (fABULEUS/Hanna Mampuys)

Théâtre Le Carreau Avenue St Rémy Forbach

dernière mise à jour : 2021-11-05 par