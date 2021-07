FESTIVAL LOIRE’S ONDES (COULEURS PARASOL) Ancenis-Saint-Géréon, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

FESTIVAL LOIRE’S ONDES (COULEURS PARASOL) 2021-07-31 18:00:00 – 2021-07-31 02:00:00

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Jazz – Funk – House – Dans la limite des places disponibles.

L’association Festival Loire’s Ondes (AFLO) organise une édition inédite dans un lieu d’exception en ces temps difficiles pour la scène musicale. Rendez-vous samedi 31 juillet, de 18h à 2h, dans la cour du Château pour vibrer avec des groupes et DJs plus qu’impatients de jouer !

Six groupes à l’affiche

Du groupe jazzy jusqu’aux ondes plus rythmées des DJs, il y en aura pour tous les goûts ! Les GBC’s et Flat Dogs débuteront la soirée avec des morceaux très groovy. Ensuite, le mélodieux Placines partagera son univers électrique et envoûtant. Ce sera ensuite un set composé du duo Giselle & Monique accompagné du saxophoniste St.Jhons. Le festival se clôturera avec deux DJs bien connus de l’île de Nantes : Corentin Mab et Alan D. Ces habitués des soirées nantaises n’ont qu’une hâte : vous voir danser tout au long de leur funky set.

Prix Libre.

Participez au Festival Loire’s Ondes : 6 groupes Jazz, Funk et House à l’affiche !

festival.loires.ondes@gmail.com https://www.loiresondes.fr/

Jazz – Funk – House – Dans la limite des places disponibles.

L’association Festival Loire’s Ondes (AFLO) organise une édition inédite dans un lieu d’exception en ces temps difficiles pour la scène musicale. Rendez-vous samedi 31 juillet, de 18h à 2h, dans la cour du Château pour vibrer avec des groupes et DJs plus qu’impatients de jouer !

Six groupes à l’affiche

Du groupe jazzy jusqu’aux ondes plus rythmées des DJs, il y en aura pour tous les goûts ! Les GBC’s et Flat Dogs débuteront la soirée avec des morceaux très groovy. Ensuite, le mélodieux Placines partagera son univers électrique et envoûtant. Ce sera ensuite un set composé du duo Giselle & Monique accompagné du saxophoniste St.Jhons. Le festival se clôturera avec deux DJs bien connus de l’île de Nantes : Corentin Mab et Alan D. Ces habitués des soirées nantaises n’ont qu’une hâte : vous voir danser tout au long de leur funky set.

Prix Libre.

dernière mise à jour : 2021-06-25 par