Mayenne Dans le cadre du festival Loire et Océan, l’Orchestre National des Pays de la Loire se produire à l’espace Saint-Fiacre pour un concert à 17h.

Au programme :

– Edouard Lalo (1823-1892) ● Concerto pour violoncelle ● Paul Ben Soussan – violoncelle

