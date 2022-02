Festival Loir’ en ZIC Brives-Charensac Brives-Charensac Catégories d’évènement: Brives-Charensac

Brives-Charensac Haute-Loire Brives-Charensac Pour sa 6ème édition le festival Loir’en ZIC réaffirme son identité à travers sa programmation ouverte sur le monde.

Vendredi : Thomso / Tiken Jah Fakoly / Babylon Circus

Samedi : Le Pied de la Pompe / Massilia Sound System / Gens Bon Beur loirenzic@gmail.com +33 6 60 03 81 15 Brives-Charensac

