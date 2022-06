Festival l’Oghmac – Molière ou la vie d’un honnête homme Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac-Lascaux

Festival l’Oghmac – Molière ou la vie d’un honnête homme Montignac-Lascaux, 4 août 2022, Montignac-Lascaux. Festival l’Oghmac – Molière ou la vie d’un honnête homme

Cinéma le vox Montignac-Lascaux Dordogne

2022-08-04 – 2022-08-04 Montignac-Lascaux

Dordogne Film d’Ariane Mnouchkine (1978) en partenariat avec Le Vox, cinéma d’Art et d’Essai de Montignac-Lascaux. Projection de la première époque à 19:00 Entr’acte avec un verre offert Projection de la deuxième époque à 21:30 Film d’Ariane Mnouchkine (1978) en partenariat avec Le Vox, cinéma d’Art et d’Essai de Montignac-Lascaux. Projection de la première époque à 19:00 Entr’acte avec un verre offert Projection de la deuxième époque à 21:30 Film d’Ariane Mnouchkine (1978) en partenariat avec Le Vox, cinéma d’Art et d’Essai de Montignac-Lascaux. Projection de la première époque à 19:00 Entr’acte avec un verre offert Projection de la deuxième époque à 21:30 Montignac-Lascaux

dernière mise à jour : 2022-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac-Lascaux Other Lieu Montignac-Lascaux Adresse Cinéma le vox Montignac-Lascaux Dordogne Ville Montignac-Lascaux lieuville Montignac-Lascaux Departement Dordogne

Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac-lascaux/

Festival l’Oghmac – Molière ou la vie d’un honnête homme Montignac-Lascaux 2022-08-04 was last modified: by Festival l’Oghmac – Molière ou la vie d’un honnête homme Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux 4 août 2022 Cinéma le vox Montignac-Lascaux Dordogne

Montignac-Lascaux Dordogne