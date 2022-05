Festival l’Oghmac – la jalousie du barbouillé (Molière) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’évènement: Dordogne

Festival l'Oghmac – la jalousie du barbouillé (Molière)
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
2022-08-01

Farce de Molière. Avec Charles Di Meglio, Elsa Dupuy, Romaric Olarte, Manuel Weber

“Une des premières farces de Molière, d’un humour déjà impeccable, sans doute inventée lors des tournées de l’Illustre théâtre et dont le manuscrit est conservé à la Bibliothèque Mazarine. Un mari jaloux, une épouse espiègle, un beau-père méprisant, et un docteur pédant, autant d’ingrédients irrésistibles que l’on retrouvera plus tard dans l’œuvre de l’auteur qui fête ses 400 ans cette année. Dans notre exploration du genre de la Farce, on se devait de faire escale auprès de celui qui fut surnommé le premier Farceur de France!” Farce de Molière. Avec Charles Di Meglio, Elsa Dupuy, Romaric Olarte, Manuel Weber

https://www.compagnieoghma.com/

